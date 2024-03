Earnest Stewart opnieuw gespot op tribune: journalisten noemen twee mogelijke PSV-doelwitten

Earnest Stewart was zaterdagavond aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en Vitesse (3-1). Het is de vraag naar welke spelers de technisch directeur van PSV met extra aandacht keek.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sluit niet uit dat PSV interesse heeft in aanvaller Anis Hadj Moussa van Vitesse. “Het is een heel ander niveau, maar vorig jaar kwam bijvoorbeeld Pepi over van FC Groningen, dat toen degradeerde”, stelt Elfrink in een bericht op X.

Collega-journalist Jeroen Kapteijns laat echter een andere naam vallen. “Wellicht zat Stewart er voor Etienne Vaessen, de doelman die na dit seizoen transfervrij is en afgelopen zomer al in beeld was bij PSV om als tweede doelman te gaan fungeren. Joël Drommel wil de club deze zomer gaan verlaten.”

Twee weken geleden werd Stewart nog gespot op de tribune van het Van Dongen & De Roo Stadion van Excelsior. Ook toen betrof het een wedstrijd tegen Vitesse (1-2). Destijds meldde Kapteijns dat Stewart aanwezig was om de verrichtingen van Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech te volgen. PSV was in januari in de markt voor Driouech.