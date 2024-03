Charleroi-supporters uiten op zeer opmerkelijke wijze hun ongenoegen: 'Eet smakelijk, geiten'

Dat Charleroi in het afgelopen seizoen nog op de negende plaats eindigde in de Belgische Jupiler Pro League maar nu alle zeilen moet bijzetten om degradatie naar het tweede niveau te voorkomen, valt totaal niet goed bij de fanatieke supporters. Zij hebben vrijdag op nogal opmerkelijke wijze hun ongenoegen geuit. De supportersgroep Storm Ultras 2001 bedekte de ingang en kleedkamer van het trainingscomplex van Charleroi met stro.

De club slaagde er net niet in om de degradatieronde te ontlopen. Charleroi eindigde na dertig competitieduels op 29 punten. Dat zijn er evenveel als OHL, maar de concurrent uit Leuven dankt een beter doelsaldo voor een langer verblijf in de hoogste klasse. Charleroi moet dus nog vol aan de bak om ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League actief te zijn. Daarvoor moet het in de degradatieronde Eupen, KV Kortrijk en RWDM voor zien te blijven. De voorsprong op hekkensluiter RWDM is slechts zes punten, dus alle reden tot paniek bij de supporters.

Een deel van de achterban heeft vrijdag dus laten blijken totaal niet te spreken te zijn over de huidige situatie. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten is het onrustig. Charleroi nam na de laatste wedstrijd in de reguliere competitie afscheid van Felice Mazzu, maar stelde in de persoon van Rik De Mil razendsnel een opvolger aan. De Mil werd onlangs nog door KVC Westerlo op straat gezet na de salonremise tegen KRC Genk. De actie van de harde kern zal de onrust er niet op doen verminderen. De fanatieke supporters legden niet alleen heel wat stro neer, maar haalden ook een spandoek tevoorschijn met de tekst: ‘Eet smakelijk, geiten’.

Op Facebook heeft Storm Ultras 2001 tekst en uitleg gegeven over de opmerkelijke actie. “Ze hebben een heel jaar op een veld gestaan, maar niets gedaan. De geiten zullen dus honger en het koud hebben. Aardige herders konden daar niet ongevoelig voor blijven en hebben daarom een gratis maaltijd aangeboden en hun stal ingericht”, citeert Het Laatste Nieuws. “We hopen dat de geiten dit zullen waarderen, in plaats van altijd te mekkeren en melk van slechte kwaliteit te geven. Op deze manier wordt hun gedrag veranderd. Anders wordt de stok bovengehaald.”

De supportersgroep hoopt met de actie duidelijk te maken dat er nu toch écht gepresteerd zal moeten worden. “Ruim de rotzooi op die jullie een heel jaar hebben achtergelaten”, zo klinkt het. Charleroi zal in elk geval met weinig zelfvertrouwen toewerken naar de start van de degradatieronde op 6 april. De ploeg kreeg in de laatste reguliere competitiewedstrijd nog met 5-0 klop van KAA Gent. RWDM is over twee weken de eerste tegenstander. De nummer één in de degradatieronde speelt ook volgend seizoen op het hoogste niveau. De nummer twee gaat de nacompetitie in, terwijl de nummers drie en vier rechtstreeks degraderen.

