Borst mist speler van 89 wedstrijden bij Ajax Legends: ‘Ik zocht hem op Anfield’

Terwijl Nederland nog druk aan het napraten was over de oefeninterland tegen Schotland, namen de Ajax Legends het zaterdagmiddag op Anfield op tegen de Liverpool Legends. Enkele opvallende namen, zoals Derk Boerrigter, Demy de Zeeuw en Kenneth Perez, maakten hun opwachting, maar Clarence Seedorf was niet van de partij. Hugo Borst was tussen alle grote namen op zoek naar de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Internazionale, Real Madrid en AC Milan.

“Clarence Seedorf is een van de succesvolste spelers van de afgelopen dertig jaar. Als zelfbewuste tiener komt hij binnen en maakt hij als zestienjarige zijn debuut in Ajax 1. Vele succesvolle Amsterdamse jaren volgen. Seedorf verovert in Amsterdam twee landstitels, een KNVB Beker en in 1995 de Champions League. Uiteindelijk draagt hij 89 keer het Ajax-shirt en maakt hij elf doelpunten”, schreef het clubkanaal van de Amsterdammers eerder dit jaar nog naar aanleiding van een documentaire over Seedorf.

Artikel gaat verder onder video

De in Paramaribo geboren voormalig Oranje-international staat te boek als een van de beste middenvelders die Ajax ooit heeft gehad, maar ontbrak desondanks afgelopen zaterdag tijdens de ontmoeting tussen de Liverpool en Ajax Legends. “Ik zocht Clarence zaterdag op Anfield. Daar speelden de oude helden van Liverpool en Ajax tegen elkaar voor het goede doel”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik zag Jari Litmanen. 53 jaar en vermoedelijk één centimeter gekrompen sinds hij een genie was. Uit één moment bleek dat hij geen ogen in zijn rug had. Het is ondenkbaar, maar Jari stond positioneel even niet goed opgesteld. Het liep goed af.”

Litmanen vormde op 24 mei 1995 in de finale van de Champions League tussen AC Milan en Ajax samen met Edgar Davids en Seedorf het Amsterdamse middenveld. Litmanen en Davids waren zaterdag van de partij op Anfield, maar Seedorf was dus nergens te bekennen. “Waar was Seedorf, die op zijn 47e nog erg goed schijnt te zijn? Ik zag Rafael van der Vaart, die in de samenvatting geen bal raakte. Edgar Davids was in beeld. Hij zag er toonbaar uit. Net als Simon Tahamata. 67 jaar en licht als een veertje”, zag Borst. “Derk Boerrigter maakte voor het eerst goede acties. Kiki Musampa was nog fit. Omdat ze vergeten waren de wedstrijd op een hoger toerental af te spelen, vielen bijzaken op. Links en rechts bespeurde ik overgewicht. Ik telde weinig loopacties zonder bal. Ik zag mannen met minder haar - op Ronald de Boer na, die heeft meer haar dan vroeger.”

Waarom Seedorf niet van de partij was? “Hij speelde op dat moment een veteranenwedstrijd met Real Madrid tegen FC Porto in een volgepakt Santiago Bernabéu”, zag Borst. Seedorf verruilde Ajax in de zomer van 1995, twee maanden na de eindzege van de Champions League, voor UC Sampdoria. Een jaar later verkaste hij naar Real Madrid. Als speler van de Koninklijke won Seedorf in 1998 én 2000 de Champions League.

