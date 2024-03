Club Brugge-supporters laten onvrede massaal blijken: cruciale wedstrijd in halfleeg stadion

Club Brugge moet na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd nog vol aan de bak om zich ten koste van Molde te verzekeren van een ticket voor de kwartfinales van de UEFA Conference League. De huidige nummer drie van België hoopte in een kolkend Jan Breydelstadion te kunnen spelen, maar de achterban laat de onvrede op duidelijke wijze blijken. Twee dagen voor de ontmoeting zijn er nog maar 12.000 tickets verkocht.

Club Brugge eindigde - nadat Alfred Schreuder halverwege het seizoen was ingestapt - in 2022 nog bovenaan in de Jupiler Pro League. Blauw-Zwart was er alles aan gelegen om de inmiddels derde landstitel op rij een passend vervolg te geven, maar moest in het daaropvolgende seizoen genoegen nemen met een toch wel teleurstellende vierde plaats. Dit seizoen lijkt het kampioenschap opnieuw teveel gevraagd. De achterstand op koploper Union is met nog één wedstrijd in de reguliere competitie te gaan liefst achttien punten, al wordt het puntenaantal voor aanvang van de play-offs nog wel gehalveerd.

Club Brugge lijkt dus nog niet kansloos voor de titel, maar heeft het zichzelf de afgelopen weken wel ontzettend moeilijk gemaakt. Het speelde gelijk tegen KV Kortrijk en Cercle en verloor van Antwerp FC, Anderlecht én Union. Club Brugge was als groepswinnaar verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de knock-outfase van de Conference League, maar na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Molde dreigt ook in Europa een teleurstelling. De achterban is er in elk geval klaar mee en liet de onvrede de laatste tijd al meermaals blijken. Zo schreef Het Laatste Nieuws afgelopen weekeinde nog dat een honderdtal supporters naar het trainingscomplex was afgereisd om hoofdtrainer Ronny Deila, de staf en de selectie ‘op een vredige manier op hun plichten te wijzen’.

De onvrede is in elk geval nog niet verdwenen. “Club Brugge kan tegen Molde niet rekenen op de steun van een vol stadion. Een domper voor FCB: een helse sfeer had kunnen helpen om door te stoten”, schrijft Het Nieuwsblad dinsdagavond. Volgens het medium heeft de club twee dagen voor de return pas 12.000 tickets verkocht en zal dat aantal uiteindelijk niet hoger uitvallen dan 15.000. “Voor Club is dat halflege stadion een tegenvaller - de twaalfde man zal op die manier amper een invloed hebben.”

Volgens Het Nieuwsblad zijn er meerdere redenen te bedenken waarom er zo weinig animo is voor de wedstrijd van donderdagavond. “Ten eerste is Molde absoluut geen sexy tegenstander. Twee: de achterban is zeer ontgoocheld door de huidige prestaties en het spelpeil. De supporters kunnen zich niet verzoenen met wat ze dezer dagen te zien krijgen. Drie: voor een kaartje betaal je in de vrije verkoop minstens 27 euro”, zo klinkt het.