Commentator Sjors Blaauw grijpt in na woedende reacties van Feyenoord-supporters

Commentator Sjors Blaauw, die zondagmiddag verslag doet van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord, heeft in de rust van het duel maatregelen genomen na woedende reacties van supporters van de Rotterdamse club. Fans van Feyenoord waren niet te spreken over de manier waarop Blaauw verslag deed van de eerste helft in het Abe Lenstra Stadion, wat de commentator op X duidelijk te horen kreeg.

Veel supporters van Feyenoord hebben op X met onvrede gereageerd op het commentaar van Blaauw, die in de ogen van de supporters van de nummer twee van de Eredivisie niet erg op de hand van Feyenoord was: ",Lastig te bepalen wie de slechtste is vandaag. Commentator Sjors Blaauw of scheids Dennis Higler", schreef een supporter van de club uit Rotterdam-Zuid onder meer op X.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de enige reactie, want de hele tijdlijn van Blaauw staat sinds zondagmiddag vol met Feyenoord-supporters die boos zijn over de manier waarop de commentator van ESPN verslag doet. In (vermoedelijk) de rust van het duel heeft Blaauw besloten in te grijpen en zijn X-account op privé te zetten.