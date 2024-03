Enkelvoudig Oranje-international had belletje van Koeman verwacht: 'Duidelijk signaal'

had verwacht dat hij een 'belletje' van bondscoach Ronald Koeman zou krijgen nadat duidelijk werd dat zowel als zich geblesseerd afmeldden voor de huidige interlandperiode. Het bleef echter stil vanuit Zeist, volgens de 23-jarige aanvaller van Toulouse 'een duidelijk signaal' dat hij zich geen illusies hoeft te maken over het EK van komende zomer.

In november 2023 zat Dallinga voor het eerst bij de selectie van Oranje. Thuis tegen Ierland, waarin Nederland met een 1-0 zege het ticket voor het eindtoernooi in Duitsland definitief veiligstelde, bleef de oud-speler van FC Groningen en Excelsior nog negentig minuten op de bank, maar drie dagen later mocht hij in het uitduel om des keizers baards bij Gibraltar (0-6) als invaller voor Wout Weghorst wél zijn debuut maken. Dallinga kwam niet tot scoren en maakte eerder deze maand geen deel uit van de voorselectie voor de oefenduels met Schotland (4-0) en die van vandaag (dinsdag) tegen Duitsland.

in de ESPN-podcast Fresia & Milan parkeren de bus gaat Dallinga in op het feit dat hij er deze keer niet bij zat: "Natuurlijk wil je er weer bijzitten. Je gaat er niet minder vanuit, maar je hebt wel het gevoel dat je wat meer in beeld zit. Maar je hebt natuurlijk ook niet op de voorselectie gestaan, toen was het voor mij wel een duidelijk signaal. Met name naar deze interlandbreak toe, maar natuurlijk ook richting het EK, misschien wel."

"Zeker toen Brobbey uitviel en ik niet opgeroepen werd, toen voelde dat wel als een duidelijk signaal", vervolgt de aanvaller. Fresia Cousiño Arias vraagt hem vervolgens of hij na het uitvallen van de spits van Ajax én Bologna-spits Zirkzee dan niet alsnog op een belletje had gerekend. Dallinga antwoordt eerlijk: "Ja, eerlijk gezegd... Ik zat toevallig de wedstrijd van Ajax tegen Sparta te kijken. Toen hij (Brobbey, red.) uitviel was dat wel mijn eerste gedachte. Maar goed, uiteindelijk bleef het belletje uit, dus dat heb je dan te accepteren."