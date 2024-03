Dávid Hancko onthult hekel te hebben gehad aan teamgenoot bij Feyenoord

zag Feyenoord-aanvaller donderdagavond de bevrijdende 2-1 maken tegen FC Groningen. De Slowaak is blij met de Tsjechische voetballer bij Feyenoord, maar dat was in het verleden wel anders toen Hancko en Lingr rivalen van elkaar waren.

Hancko was voor zijn transfer naar Feyenoord actief bij Sparta Praag, terwijl Lingr uitkwam voor concurrent Slavia Praag: "In Tsjechië had ik een hekel aan hem als ik tegen hem speelde", wordt Hancko door het Algemeen Dagblad geciteerd na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen in de KNVB Beker. "Maar hier ben ik blij met hem, ik help hem waar ik kan. Hij werkt zo hard op de trainingen", geeft Hancko aan.

Lingr komt vooralsnog niet in aanmerking voor een basisplaats bij Feyenoord, maar is al wel een aantal keer als invaller ontzettend van waarde geweest voor de ploeg van Arne Slot: "Hij hielp ons langs Vitesse en langs FC Groningen", weet Hancko. "Hij kan als spits spelen. We hielden het simpel in de slotfase, we probeerden de tweede bal te winnen rond de zestienmeter. En met zijn inzet gaat dat makkelijker", aldus de centrumverdediger van Feyenoord, die zelf ook trefzeker was.