De Ligt lovend over Duitse ploeggenoot: 'Misschien wel bij beste spelers van het moment ter wereld'

is lovend over , ploeggenoot bij Bayern München en speler van Duitsland, de tegenstander van Oranje dinsdag. De Ligt gelooft dat de middenvelder mogelijk één van de beste spelers van Europa is op dit moment.

Op de persconferentie van Oranje werd De Ligt gevraagd naar zijn inschatting van het Duitse toptalent. “Ik schat zijn kwaliteiten heel hoog in. Vooral de laatste weken is hij echt weer in ongelooflijke vorm. Misschien wel een van de spelers die het meest in vorm is in de wereld. Zijn dribbels zijn ongelooflijk, ook voor zijn leeftijd. Twintig jaar pas en ik denk niet dat ik met heel veel jongens heb gespeeld die op die leeftijd al zo ver zijn.”

Musiala maakt sinds het seizoen 2020/2021 een belangrijk onderdeel uit van de Bayern-selectie. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd voor Der Rekordmeister, nu is hij 21. De teller voor de jongeling staat dit seizoen op twaalf doelpunten en zeven assists in 31 wedstrijden.

Driessen vroeg ook nog of De Ligt en Musiala samen na dit seizoen vertrekken. “Waarheen, op vakantie?”, reageerde de centrale verdediger gevat. “Maar nee, dat lijkt me niet. Ik hoop voor ons en voor Bayern dat we allebei blijven. Daar ga ik ook vanuit.”

