Derksen ziet Bergwijn en concludeert: 'Er is maar één speler die wél leuk is voor de camera'

Johan Derksen kijkt graag naar de interviews van . De in topvorm verkerende spits van Fortuna Sittard is met zijn voorkomen voor de camera een uitzondering in de Eredivisie, vindt Derksen.

“Haast alle voetballers trappen open deuren in. Er is één uitzondering op het ogenblik: die oud-Ajax-spits die bij Fortuna speelt. Sierhuis, die kan uitstekend formuleren”, stelt Derksen maandagavond bij Vandaag Inside. René van der Gijp kijkt ook graag naar Joey Veerman, Derksen wat minder graag. “Joey Veerman denkt een beetje dat hij Maradona is. Die praat over zichzelf alsof er geen betere is in Nederland.”

Artikel gaat verder onder video

Het praatprogramma toont ook beelden van een – in de optiek van de analisten – minder begenadigd spreker. Steven Bergwijn had volgens de heren weinig inspirerende teksten op de persconferentie na Sparta Rotterdam – Ajax (2-2). In een korte compilatie is te zien dat Bergwijn verschillende vragen niet kon of wilde beantwoorden.

“Die jongen wil volgens mij helemaal geen aanvoerder zijn”, concludeert presentator Wilfred Genee, waarna Van der Gijp zegt: “Dit moet je die jongen niet aandoen.” Daar is Valentijn Driessen het mee eens. “Hij kan best aanvoerder op het veld zijn, maar je moet ‘m niet voor de camera zetten.”