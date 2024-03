Amad Diallo treedt met onhandige doelpuntviering in voetsporen van John Guidetti

was zondagmiddag de grote man bij Manchester United, door zijn ploeg ten koste van Liverpool naar de halve finale van de FA Cup te schieten (4-3 winst na verlenging). Na het maken van het winnende doelpunt besloot hij echter zijn shirt uit te doen, wat hem een tweede gele kaart opleverde.

De Ivoriaanse rechtsbuiten had voorafgaand aan deze wedstrijd dit seizoen pas 63 minuten voor Manchester United gespeeld. Uitgerekend tegen aartsrivaal Liverpool was Diallo voor het eerst belangrijk. In minuut 85 kwam de 21-jarige aanvaller in het veld voor Raphael Varane, waarna oud-Ajacied Antony enkele minuten later voor de 2-2 aantekende. In de verlenging kwam Liverpool opnieuw op voorsprong, maar zorgden Marcus Rashford en Diallo uiteindelijk voor de 4-3 overwinning voor United.

Diallo had echter in de 116e minuut geel gekregen, maar stond daar een paar minuten later niet bij stil. Op aangeven van Alejandro Garnacho schoot hij de bal langs Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher en trok daarna zijn shirt uit, dat hij aan het publiek op Old Trafford toonde. De scheidsrechter kon niks anders dan hem van het veld afsturen, maar de overwinning van het team van Erik ten Hag kwam niet meer in gevaar.

De buitenspeler kon na de wedstrijd wel lachen om het moment. “Ik was de eerste gele kaart helemaal vergeten!” Daarnaast staat Diallo in gesprek met MUTV even stil bij zijn eigen bevoorrechte positie. “Vorig seizoen speelde ik bij Sunderland en was het mijn droom om voor Manchester United te spelen. Elk moment hier droom ik. Ik ben heel blij dat ik vandaag heb gescoord.”

⚽️ Scores a 120th-minute winner against Liverpool

🟥 Shown a second yellow card for taking his shirt off



The best red card of Amad Diallo's career 😅 pic.twitter.com/bYOEfMEL6u — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 17, 2024