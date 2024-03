Slot voert bij Feyenoord één wijziging door ten opzichte van kraker tegen PSV

Feyenoord-trainer Arne Slot wijzigt zijn opstelling voor het thuisduel met Heracles Almelo op één positie ten opzichte van de kraker tegen PSV van afgelopen zondag. Waar in Eindhoven Antoni Milambo nog verrassend aan de aftrap verscheen, mag tegen Heracles het vanaf het begin laten zien. De Kroaat krijgt de voorkeur boven Igor Paixão.

Feyenoord was er in de slotfase van de afgelopen transferwindow alles aan gelegen zich nog te versterken met een vleugelspeler en kwam in die zoektocht uit bij Ivanusec. Dinamo Zagreb wilde de Kroaat niet zomaar laten gaan, maar eind augustus hadden de Rotterdammers dan toch beet. Ivanusec ging uitstekend van start bij de regerend kampioen van Nederland. Hij was bij zijn debuut tegen FC Utrecht meteen goed voor een assist en een week later scoorde hij tegen sc Heerenveen voor het eerst in Feyenoord-shirt.

Artikel gaat verder onder video

Helaas voor Feyenoord en Ivanusec raakte de aanvaller tijdens het eerste groepsduel in de Champions League met Celtic geblesseerd en slaagde hij er, eenmaal hersteld, niet in om het niveau van zijn eerste wedstrijden te halen. Slot bleef zodoende zoekende op de vleugels. Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs, Leo Sauer, Paixão… Zij kregen evenals Ivanusec allemaal een kans in de voorhoede. Door de blessure voor Stengs - opgelopen in het bekerduel met FC Groningen - moest Slot niet enkel op het middenveld sleutelen, maar sloeg hij ook in de voorhoede aan het wijzigen. Dat leidde in de kraker tegen PSV tot een basisplaats voor Milambo.

Het talent begint zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Heracles echter ‘gewoon’ weer op de bank. Niet Paixão, maar Ivanusec mag het dus vanaf het begin laten zien. Hij vormt samen met Santiago Giménez en Minteh de Rotterdamse voorhoede. Feyenoord begint voor de rest met dezelfde namen als vorige week in Eindhoven. Timon Wellenreuther verdedigt uiteraard het doel, met voor hem - van links naar rechts - Quilindschy Hartman, Dávid Háncko, Thomas Beelen en Lutsharel Geertruida. Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Quinten Timber.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Heracles begint om 20.00 uur.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Ivanusec.