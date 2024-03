Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip kiest tegen PEC Zwolle voor slechts één aanvaller

Ajax-aanvoerder verschijnt zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle niet aan de aftrap. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De international maakte twee weken geleden op bezoek bij Sparta Rotterdam zijn rentree binnen de lijnen, maar is naar verluidt de enige aanvaller in de Amsterdamse elf voor het bezoek aan de promovendus.

Ajax-trainer John van ’t Schip moet flink puzzelen voor het bezoek aan PEC Zwolle. De Amsterdammers kunnen zondagmiddag geen beroep doen op Ahmetcan Kaplan (geschorst), Josip Sutalo, Jordan Henderson, Steven Berghuis én Brian Brobbey (allen geblesseerd). Van ’t Schip liet van de week in het midden of hij vasthoudt aan een systeem met vijf verdedigers of zijn elftal weer in een 4-3-3-systeem laat aantreden. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de interim-hoofdtrainer, die na dit seizoen een andere rol gaat vervullen in de Johan Cruijff ArenA, vasthoudt aan een formatie met vijf verdedigers.

Diant Ramaj verdedigt uiteraard het doel. Achterin krijgt Anton Gaaei opnieuw een kans op de rechterflank. De Deense vleugelverdediger werd vorige maand in de uitwedstrijd tegen AZ nog in de eerste helft naar de kant gehaald en had het vervolgens vooral mentaal heel zwaar, maar heeft zich herpakt en verschijnt zondag in Zwolle mogelijk voor de tweede opeenvolgende wedstrijd aan de aftrap. De defensie wordt gecompleteerd door Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Borna Sosa. Het middenveld bestaat uit Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Akpom is de enige aanvaller in de vermoedelijke opstelling.

Ajax zal zich op bezoek bij PEC Zwolle willen revancheren voor de teleurstellende resultaten in de laatste weken voor de recente interlandperiode. De Amsterdammers kwamen in de competitie niet voorbij Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam en werden in de UEFA Conference League op pijnlijke wijze door Aston Villa uit het toernooi geknikkerd. Ze zullen zondagmiddag moeten winnen om de vijfde plek terug in handen te krijgen. NEC boekte zaterdagavond een knappe 3-1 overwinning op PSV en nam daardoor in elk geval tijdelijk de vijfde plek over van Ajax. Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Nijmegenaren.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Gooijer, Rensch, Hato, Sosa; Hlynsson, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Akpom.