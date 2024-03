PSV is ongeslagen status kwijt: NEC bezorgt koploper eerste nederlaag

Bij de hervatting van de Eredivisie heeft N.E.C. de ongeslagen reeks van PSV beëindigd. N.E.C. kwam knap terug van een achterstand om uiteindelijk 3-1 te winnen van de aanstaande kampioen. PSV speelde waarschijnlijk de slechtste wedstrijd van het seizoen, waarin Luuk de Jong ook nog eens een penalty miste.

PSV begon niet al te sterk aan de wedstrijd. N.E.C. kreeg de betere kansen en had tot aan de 20e minuut eigenlijk het overwicht. Vanaf die minuut draaide het spelbeeld om, na een doelpunt van Johan Bakayoko. De eerste inzet van Hirving Lozano werd geblokkeerd, maar belandde via Jasper Cillessen en Bram Nuytinck bij de doelpuntenmaker. Bakayoko werkte de frommelgoal goed binnen.

Artikel gaat verder onder video

In het tweede deel van de eerste helft was PSV dominanter. De ploeg uit Eindhoven was dreigend en loste veel schoten. Enkele keren kwam N.E.C. met een counter eruit, maar daar kwam steeds niks van terecht. Tot het moment in rond minuut waarin de verdediging van PSV de fout in ging. N.E.C. miste een kans via Mees Hoedemakers, maar Joey Veerman maakte vlak daarvoor een overtreding op Sylla Sow binnen de zestien. Scheidsrechter Bas Nijhuis wees naar de stip na een kijkje op het VAR-scherm. Lasse Schöne werkte de strafschop binnen en maakte zo zijn eerste goal van dit seizoen.

Na rust was snel duidelijk dat dit een wedstrijd met sensatie zou worden. In minuut 49 maakte N.E.C. namelijk de 2-1. Mees Hoedemakers testte Walter Benítez dusdanig dat de Argentijnse international moest lossen, waarna Kodai Sano de rebound binnentikte. In de 63e minuut konden de Nijmegenaren nogmaals juichen, toen ook de 3-1 werd gemaakt. Invaller Brayann Pereira gaf een strakke voorzet op Sylla Sow, die goed voor zijn man kwam. De ongeslagen nummer één kwam een half uur voor tijd dus met twee doelpunten achter te staan.

Er kwam weer een sprankje hoop terug voor de ploeg van Peter Bosz, toen Nijhuis floot voor een penalty in de 80e minuut. Brayann Pereira tikte Sergino Dest aan binnen het strafschopgebied, waardoor Luuk de Jong mocht aantreden voor de kans op de aansluitingstreffer. Het geluk was niet aan de zijde van PSV, want Jasper Cillessen stopte de strafschop. Ook de rebound ging naast. Het stadion leek wel te ontploffen.

In de minuten hierna klonk vanaf de tribune volop de leus: “Europe, here we come!” N.E.C. hield de voorsprong vast tot het einde en beëindigde zo de 42 wedstrijden durende reeks zonder verliespartij van de aanstaande kampioen. Zelf stijgt N.E.C. met de drie punten naar de vijfde plek, al moet Ajax zondag nog spelen tegen PEC Zwolle. De vijfde plek levert een plek in de voorronde van de Europa League op.

Wat betreft de volgende wedstrijden: N.E.C. speelt komende dinsdag uit bij Fortuna Sittard. Ook PSV heeft die dag een uitwedstrijd op het programma, in Rotterdam tegen Excelsior.