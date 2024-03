Doelpuntenmaker Feyenoord brengt lach op het gezicht van Quinten Timber: 'Vooral blij voor hem'

Makkelijk ging het niet maar uiteindelijk wist Feyenoord te winnen van SC Heerenveen met 2-3 in het Abe Lenstra Stadion. en verscheen na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN, en vertelden over de wedstrijd, waarin de Rotterdammers tot tweemaal toe op achterstand kwamen in Friesland.

De reactie van Timber van Feyenoord is veelzeggend na de wedstrijd. “Het zijn drie punten. Het was zwaarbevochten, vooral omdat we eigenlijk onnodig die goals weggeven. Maar we scoorden best aardig, creëerden genoeg kansen en uiteindelijk win je dan. Ik heb eigenlijk alleen de goals op het grote scherm gezien. Bij de eerste goal was er een miscommunicatie tussen twee spelers. Dat mag eigenlijk niet gebeuren.”

Ayase Ueda scoorde eindelijk weer eens voor Feyenoord, en dat bracht Timber een glimlach op het gezicht. “Ze waren veel aan het tijdrekken, en het tempo was een beetje uit de wedstrijd. We hadden een beetje geluk met Ayase. Ik ben vooral ook blij voor hem, dat hij zijn goal kan maken. Spitsen maken wel graag goals, dus ik ben altijd blij voor Santi of Ayase.”

Ook Wieffer reageert na de overwinning op Heerenveen. “Ik vond hem zeker verdiend. Ik vond dat zij niet enorm veel kansen hebben gehad. We speelden de eerste helft goed. We creëerden genoeg kansen, we hadden veel dreiging. Dan moet je eigenlijk gewoon scoren, maar dan valt heel ongelukkig de eerste goal. Dan maar ik de 1-1, en dan ga je met een redelijk gevoel de kleedkamer in. We zijn knap teruggekomen na de achterstand. Ik denk dat we uiteindelijk terecht hebben gewonnen”, aldus Wieffer.