'Een eer om nog vijf jaar bij Ajax te spelen, maar op termijn droom ik van Real Madrid'

Ahmetcan Kaplan voelt zich op zijn plaats bij Ajax. De verdediger beleeft dit seizoen zijn langverwachte doorbraak, nadat hij ruim een jaar aan de kant stond met een gescheurde voorste kruisband.

In een interview met Ajax Life wordt Kaplan gevraagd naar zijn toekomstplannen. “Ik zou het een eer vinden als ik over vijf jaar nog bij Ajax voetbal”, vertelt de 21-jarige Turk. “Maar op termijn wil ik graag een keer in Spanje spelen, bijvoorbeeld voor Real Madrid. Nu ligt mijn focus echter volledig op Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

Kaplan woont in Amsterdam, nabij het Vondelpark. “Een erg fijne plek. Daar kan ik rust vinden in de drukke stad. Ik kom er graag en vind het heerlijk om in het park even te ontspannen na een intensieve training”, vertelt hij.

“In vergelijking met Trabzon is deze stad wat kleiner, maar je kunt er ongelooflijk veel doen. Denk aan wandelingen maken en musea bezoeken”, zegt Kaplan verder. “De Turkse gemeenschap in Amsterdam is overigens best groot. Er zitten daardoor ook veel Turkse restaurants. Dat maakt het makkelijker hier te settelen.”

Debuut in selectie Turkije

Kaplan debuteerde vorige week in de selectie van Turkije en kan in de komende interlandperiode zijn eerste interlands spelen. Turkije speelt vriendschappelijke wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag) en Oostenrijk (volgende week dinsdag). Bij zijn terugkeer bij Ajax moet Kaplan een wedstrijd schorsing uitzitten vanwege een rode kaart die hij zondag ontving in de blessuretijd tegen Sparta Rotterdam (2-2). Daardoor is hij op zondag 31 maart niet inzetbaar in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.