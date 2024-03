EK in gevaar voor Brobbey? 'Ajax heeft het heel onhandig aangepakt met hem'

Jeroen Elshoff denkt dat Ajax het afgelopen tijd onhandig heeft aangepakt met . De spits van de Amsterdammers liep afgelopen weekend, in de wedstrijd tegen Sparta (2-2), een blessure op waardoor hij deze interlandperiode niet in actie kan komen bij Oranje. Elshoff zag deze blessure al van een afstandje aankomen en komt met een verwijt aan Ajax.

Door klachten aan de hamstring ontbreekt Brobbey dus in de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland. "Brobbey... die doet het wel goed bij Ajax, maar is toch weer geblesseerd. Dat wordt wel een heel interessant gegeven: je mag maar 23 spelers meenemen (naar het EK, red.). Maar je mag nog steeds wel vijf keer wisselen in een wedstrijd. Een wisselspeler zal dus ook best wel veel aan bod komen", zegt Jeroen Grueter in de NOS Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

De commentator stelt dat Koeman niet zomaar iemand kan meenemen naar het EK, wetende dat die speler het einde van het toernooi mogelijk niet haalt. "Dus ik ben wel heel benieuwd, aangezien het zich best wel ernstig laat aanzien, in hoeverre Brobbey überhaupt bij de selectie gaat komen", gaat Grueter verder.

Collega Eshoff, ook aanwezig bij de podcastopname, ziet dat de Ajacied tijd heeft om weer fit te worden. "Even ter verdediging van Brobbey. Er is ook wel het een en ander over gezegd, en ik hoor bij de groep die vindt dat Ajax dit heel onhandig heeft aangepakt in z’n belasting. Je zag dit al aankomen...", zegt de commentator, die doelt op het feit dat Brobbey afgelopen tijd veel speelminuten heeft moeten maken.

"Deze blessure is een feit, maar we hebben in het verleden ook wel spelers meegenomen die gewoon opgetraind werden naar een toernooi. Hij heeft echt nog wel alle tijd om gewoon fit te worden", besluit hij.