Emoties lopen hoog op in Limburgse derby: Roda JC-doelman Raatsie wil knokken met MVV-supporter

De Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade is een prooi gebleken voor de gasten in het geel-zwart: 0-3. In het slot van het Keuken Kampioen Divisie-duel werd het op een gegeven moment redelijk onvriendelijk. MVV-supporters verzamelden zich al vroegtijdig bij het veld, en uiteindelijk werd een geblesseerde speler met bier bekogeld.

Het duel verliep gemoedelijk in Maastricht, waar geen supporters uit Kerkrade aanwezig waren, omdat er in de vorige editie van de derby ongeregeldheden met supporters plaatsvond. Zo waren er na afloop van het vorige duel beelden te zien waarop MVV-supporters de WC’s in het uitvak hadden gesloopt. Ook op zondagmiddag ging het weer even mis.

Artikel gaat verder onder video

Geblesseerde speler Rodney Kongolo lag in de 79e minuut naast het veld te creperen, en kreeg de inhoud van een bekertje over zicht heen, nadat een supporter dat over hem heen gooide. Doelman van Roda JC, Calvin Raatsie, wilde het voor hem opnemen en probeerde de betreffende supporter vervolgens aan te pakken. Het duel werd door scheidsrechter Pol van Boekel niet gestaakt.

Roda JC zegevierde overtuigend in De Geusselt en is bezig aan een indrukwekkend seizoen op het tweede niveau van Nederland. De Koempels staat op de tweede plek en hebben virtueel gezien dus een ticket naar de Eredivisie in handen. Ook de wedstrijd tegen MVV, beter bekend als de Limburgse derby, won Roda eenvoudig. In De Geusselt werd het liefst 0-3 voor de uitploeg.