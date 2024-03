Endrick (17) velt Engeland, Duitsland wint kraker door doelpunt na zeven seconden

Er stonden zaterdagavond twee aantrekkelijke vriendschappelijke interlands op het programma. Het nationale elftal van Engeland trof Brazilië, terwijl Frankrijk het opnam tegen Duitsland. The Three Lions legden het af en Duitsland won, na een razendsnelle treffer, van Frankrijk.

Engeland startte op volle oorlogssterkte tegen Brazilië, onder meer Jude Bellingham, Phil Foden, Kyle Walker en Declan Rice hadden een basisplaats, terwijl Ajax-controleur Jordan Henderson wegens een lichte blessure ontbrak bij de ploeg van Gareth Southgate. Bij Brazilië hadden Rodrygo en Vinícius Jr. een plek bij de eerste elf.

Ondanks dat er geen doelpunten vielen, was de eerste helft toch aantrekkelijk. Beide ploegen creëerden kansen op goals en het publiek werd vermaakt. Ook in het tweede bedrijf bleef het lang 0-0, totdat de zeventienjarige Endrick tien minuten voor tijd voor de openingstreffer zorgde. Het talent van Palmeiras werd daarmee de jongste Braziliaan die deze eeuw een doelpunt maakte in een interlandwedstrijd van Seleção.

Frankrijk – Duitsland

Duitsland kende een droomstart op bezoek bij Frankrijk. Al na zeven seconden kreeg Florian Wirtz te veel ruimte van de Franse verdedigers, waardoor hij kon uithalen richting het doel van Brice Samba. Via de lat plofte de bal in het doel en daardoor stond Die Mannschaft al heel snel aan de leiding. Door een doelpunt van Kai Havertz werd het al vroeg in de tweede helft 0-2, en dat was ook de eindstand in Frankrijk.