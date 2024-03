Engelse pers oordeelt keihard over prestaties Ten Hag en Antony: 'Dat werkte voorspelbaar averechts'

De Engelse pers spaart Manchester United-speler niet na de verloren derby tegen stadsgenoot Manchester City. Coach van Manchester United, Erik ten Hag, wordt minder gefileerd dan de Braziliaanse buitenspeler, maar ook op zijn rapport zal je geen hoge cijfers aantreffen. De Nederlandse manager krijgt van sommige media net een voldoende.

The Red Devils begonnen lekker in de stadsderby, want sterspeler Marcus Rashford, die veelal bekritiseerd wordt vanwege zijn gedrag buiten het veld, schoot de bal snoeihard in de bovenhoek. De spelers van beide ploegen gingen met een ruststand van 0-1 aan de thee, maar daarna was het toch vooral Phil Foden die met zijn twee goals de show stal. Manchester City won van Manchester United met 2-1.

Rashford werd er in de 75e minuut uitgehaald voor Antony. De oud-Ajacied gooide geen hoge hogen met zijn invalbeurt in het Etihad Stadium. Manchester Evening News (MEN) geeft Antony zelfs een 2 als cijfer. “De eerste keer dat hij de bal kreeg, stond hij buitenspel en gaf hij de bal snel weg”, schrijft MEN. The Daily Mail is iets milder en geeft de vleugelspeler een 5.

Ook Ten Hag wordt beoordeeld door de Engelse media. Van zowel The Daily Mail als MEN krijgt de Nederlander geen heel hoog cijfer. “Hij zei dat hij het middenveld wilde overbelasten (van Manchester City, red.), en een beetje verwarring wilde zaaien. Het werkte een tijdje, maar de kloof tussen deze twee teams is te groot”, schrijft The Daily Mail, dat de prestaties van de 54-jarige coach met een 6 beoordeelt.

Manchester Evening News gaf in tegenstelling tot het eerdere medium geen voldoende. De coach krijgt een 5 ter beoordeling. “Hij koos voor een logisch team, en zette Fernandes op innovatieve wijze op een andere positie, waardoor Rashford weer een impuls kreeg in zijn optimale rol. Zijn selectie van wissels was dubieus en de keuze voor Antony als aanvallende wissel werkte voorspelbaar averechts.”