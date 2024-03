Engelse voetbalfans reageren massaal en veelzeggend op oproep Jordan Henderson

is door Gareth Southgate opgenomen in het nationale team van Engeland. De middenvelder van Ajax behoort tot de 25-koppige selectie van The Three Lions voor de interlands tegen Brazilië en België in maart. Op sociale media zijn Engelse voetbalfans het allesbehalve eens met de oproep van Henderson.

In de afgelopen interlandperiode, in november, was de Engelsman ook ‘gewoon’ aanwezig in de selectie van trainer Southgate. Dit keer levert de oproep van Henderson, die één van de vijf middenvelders is, vraagtekens op. De 33-jarige controleur speelde in 2024 slechts zeven wedstrijden en was onlangs nog uitgeschakeld wegens een liesblessure.

Op X halen veel mensen hun schouders op als ze de lijst van het Engelse team zien. Spelers als Harvey Elliott, Kobbie Mainoo en Ross Barkley maakten volgens voetbalfans veel meer aanspraak op een plekje in het nationale team. “De meest onverdiende oproep die we ooit gaan zien”, reageert een twitterraar fel.

Jarrad Branthwaite debuteert in selectie

Oud-PSV’er Jarrad Branthwaite is eveneens opgeroepen door Southgate. De verdediger van Everton maakt voor het eerst deel uit van de nationale ploeg van The Three Lions.