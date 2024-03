Noppen vooruit en dubbelklappende enkel: Kluivert ontsnapt aan rood na enorme charge

hielp AFC Bournemouth met een doelpunt aan de overwinning tegen Burnley FC afgelopen zaterdag. In de dertiende minuut haalde Kluivert verwoestend uit en bracht hij The Cherries op een 0-1 voorsprong in het noorden van Engeland. Even later speelde de Nederlander nog een keer de hoofdrol bij een gebeurtenis in de wedstrijd.

Net voor de rust is te zien hoe de 24-jarige aanvaller zijn noppen plant op de enkel van een Burnley-speler. Ook de reacties op de charge van Kluivert zijn niet mals. Veel voetbalfans hadden wel verwacht dat de speler, die al voor onder andere AS Roma, Ajax, RB Leipzig en OGC Nice speelde, de rode kaart had moeten incasseren. Kluivert kreeg in de 44e minuut na de actie de gele kaart toegewezen. Oordeel zelf maar: had Kluivert hier de rode prent moeten krijgen?