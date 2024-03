‘FC Barcelona vol vertrouwen: Frenkie de Jong snel terug op het veld’

FC Barcelona heeft er vertrouwen in dat op woensdag 10 april in actie kan komen in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League. De Jong staat inmiddels al een aantal weken aan de kant met een verstuikte enkel en traint nog niet op het veld, maar wordt desondanks snel terug verwacht.

Dat schrijft Mundo Deportivo donderdagavond althans. De Jong moest zich op 3 maart in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao al na 26 minuten noodgedwongen laten vervangen. De middenvelder had zich geblesseerd aan zijn enkel moest per golfkarretje het veld verlaten. De vrees bestond dat hij lange tijd buitenspel zou staan, maar dat lijkt dus mee te vallen. De Jong miste tot op heden de competitieduels met RCD Mallorca en Atlético Madrid, de return tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League én de interlandperiode met Oranje, maar wordt over een kleine twee weken alweer op het veld verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Spaanse sportkrant heeft FC Barcelona er vertrouwen in dat De Jong op tijd is hersteld voor de eerste ontmoeting met PSG in de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen gaan op 10 april op bezoek in Parijs en hopen zich daar een goede uitgangspositie voor de return, die zes dagen later wordt gespeeld, te verschaffen. Mocht De Jong inderdaad op tijd speelklaar zijn voor de krachtmeting met de Fransen, dan kan hij ook minuten maken in de Clásico tegen Real Madrid die vijf dagen na de return in de kwartfinales van de Champions League op het programma staat.

Pedri op de weg terug

Er is meer goed nieuws voor FC Barcelona, want naast De Jong lijkt ook Pedri snel zijn rentree te kunnen gaan maken. De Spanjaard raakte evenals zijn Nederlandse ploeggenoot op bezoek bij Athletic Club geblesseerd. De Jong aan zijn enkel, Pedri liep een hamstringblessure op. Die hield hem een paar weken aan de kant, maar donderdagmiddag verscheen hij weer op het trainingsveld. Pedri trainde weliswaar nog niet mee met de groep, maar zijn glimlach sprak boekdelen.