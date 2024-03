FC Barcelona speelt Napoli bij vlagen kapot: Catalanen eindelijk weer bij beste acht van Europa

FC Barcelona heeft in de achtste finales van de Champions League over twee wedstrijden afgerekend met Napoli. Na het 1-1 gelijkspel in Napels, won Barca, zonder Frenkie de Jong, in eigen huis met 3-1 van de Napolitanen. In een furieus begin kwam Barcelona op een 2-0 voorsprong via Fermin Lopez en Joao Cancelo. Amir Rrahmani bracht de spanning in de eerste helft nog terug, maar het duel werd in de tweede helft beslist via Robert Lewandowski.

FC Barcelona beleefde een fantastisch begin in het Olympisch stadion, de tijdelijke thuisbasis van de Catalanen door de verbouwing van Camp Nou. Fermin Lopez was in het eerste kwartier al een aantal keer gevaarlijk voor het doel opgedoken. Na een vlotte combinatie over de linkerflank legde Raphinha de bal terug op Lopez die beheerst raak schoot. Amper een minuut later leidde Lamine Yamal een counter in door Raphinha diep te sturen. De Braziliaan krulde de bal op de paal en met wat geluk kwam de bal bij Joao Cancelo terecht die in de rebound voor een leeg doel binnen kon schuiven. De Catalanen namen hierna enigszins gas terug en Napoli kreeg daardoor de kans om in de wedstrijd te komen.

Victor Osimhen werd meerdere keren diep gestuurd, maar telkens werd hij buitenspel gezet. Na een half uur spelen brachten de Napolitanen dan toch de spanning terug in de wedstrijd. Matteo Politano wist de doorgelopen Amir Rrahmani te bereiken waarna de centrumverdediger als een volleerd spits de bal keurig in de hoek schoof. De wedstrijd bleef op en neer gaan, maar de grootste kans in de eerste helft was nog voor Napoli. Marc-Andre Ter Stegen hield zijn ploeg op voorsprong door een fantastische redding te verrichten op een kopbal van Giovanni Di Lorenzo die onderweg leek naar de kruising.

In de tweede helft moest Napoli op zoek naar de gelijkmaker en was het af en toe gevaarlijk via Kvicha Kvaratskhelia en Politano, maar hun pogingen bereikte het doel van Ter Stegen telkens net niet. Zo was het Barcelona dat de eerste grote kans van de tweede helft kreeg toen Raphinha, na een combinatie met Cancelo, van dichtbij tegen Napoli-goalie Alex Meret aanschoot. Napoli bleef echter de betere ploeg en kreeg via Zambo Anguissa een aardige kans, maar zijn poging werd net op tijd geblokt terwijl Ter Stegen volledig uit positie was. Twintig minuten voor tijd dacht Barca het duel te beslissen. Er ontstond een rebound na een gevaarlijke kopbal van Robert Lewandowski die werd uiteindelijk binnen werd geschoten door Yamal. De zestienjarige rechtsbuiten stond echter buitenspel dus ging zijn treffer niet door.

FC Barcelona vergeet wedstrijd voortijdig op slot te gooien

De krachten bij Napoli begonnen steeds verder weg te ebben en de Catalanen kreeg steeds meer kansen. De Italianen kwamen er niet meer aan te pas en leden vaak slordig balverlies. Barcelona vergat in deze fase de wedstrijd te beslissen met kansen voor Yamal, Rahpinha en Ilkay Gündogan. Het kreeg hiervoor bijna de deksel op de neus, want Napoli kreeg nog een grote kans op de gelijkmaker. Jesper Lindstrom had de bal van dichtbij voor het inkoppen, maar zijn inzet ging rakelings naast. In de 83e minuut werd de wedstrijd dan toch beslist door Barcelona. Na een schitterende aanval die opgezet werd door Sergi Roberto, had Lewandowski de bal voor het intikken en dat kunstje was de Poolse spits wel toevertrouwd. De wedstrijd was na deze goal wel beslist al had Napoli nog de kans om de spanning terug te brengen, maar Olivera schoot op de lat.

FC Barcelona bereikt met deze overwinning de kwartfinales en kan het seizoen nog glans geven in de Champions League. Voor Napoli zit het Europese seizoen erop en zullen ze in de Serie A nog alle zeilen moet bijzetten om Europees voetbal veilig te stellen voor volgend seizoen.