'Feyenoord houdt rekening met vertrek Geertruida en neemt contact op met West Ham United'

Feyenoord heeft contact opgenomen met West Ham United voor de diensten van rechtsback . Het contract van de Engelsman loopt af in de zomer, waardoor hij momenteel met clubs uit het buitenland mag praten.

Johnson kwam dit seizoen in elf Premier League-wedstrijden in actie, waarin hij vaak als invaller fungeerde. Vladimir Coufal krijgt veelal de voorkeur. Volgens The Mirror heeft Feyenoord nu bij West Ham een verzoek ingediend om de 24-jarige speler over te nemen.

Andere clubs die volgens de Engelse krant interesse hebben, zijn de Spaanse teams Real Betis en Villarreal. De huidige coach van de eerstgenoemde club, Manuel Pellegrini, kent Johnson: Pellegrini was in 2018 en 2019 de trainer van West Ham. Ook teams in Engeland willen de handtekening van Johnson, waaronder Crystal Palace en Southampton. Johnson kwam tot dusver 104 keer in actie voor The Hammers en maakte deel uit van de Engelse selectie die afgelopen zomer het EK onder 21 won.

De huidige rechtsback van Feyenoord, Lutsharel Geertruida, is uitgegroeid tot een van de sterkhouders van de ploeg. De Nederlander scoorde al zesmaal in de competitie en gaf drie assists. Zijn contract loopt af in 2025. Mogelijk maakt de international deze zomer een overstap naar een andere ploeg.

