'Feyenoord-supporter' Ruud Gullit onthult: 'Ik heb geen hekel aan Ajax, maar...'

Ruud Gullit, die zichzelf een Feyenoord-supporter noemt, legt uit waarom hij helemaal niks heeft met Ajax. In zijn carrière speelde Gullit in Nederland voor Feyenoord en PSV. Drie seizoenen speelde Gullit in het shirt van Feyenoord. In het seizoen 1983-84 won de middenvelder de dubbel met de club uit de havenstad.

“Ik ben nog steeds supporter van Feyenoord,” vertelt de 61-jarige Gullit in gesprek met het nieuwe Feyenoord Magazine. “Ik volg Feyenoord. Ik wil dat ze winnen. Dat gevoel blijft altijd. Feyenoord heeft ook zo'n belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Feyenoord heeft me gevormd. Mijn jaren bij de club hebben me compleet gemaakt.”

“Veel mensen denken dat ik een hekel aan Ajax heb, maar dat is niet zo. Ik heb alleen wat moeite met hun manier van denken. Ze hebben een houding van: zonder bluf is het leven duf. Dat is typisch Ajax. Het publiek gaat echt zitten van: Ajax gaat ons entertainen. Nou, ik zeg het eerlijk: toen Feyenoord vorig jaar kampioen werd, en Ajax dit seizoen zo slecht begon, heb ik daar wel even van genoten”, besluit de 61-jarige oud-voetballer.