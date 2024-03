Feyenoord-supporters krijgen groot nieuws: aankoop van twee miljoen keert in zomer terug

keert in de zomer terug bij Feyenoord, zo weet 1908.nl woensdagavond te melden. Volgens het doorgaans betrouwbare medium is het al duidelijk dat Boca Juniors - de club die Bullaude dit seizoen huurt van Feyenoord - de koopoptie die opgenomen is in de huurovereenkomst niet gaat lichten.

Bullaude kwam vorig seizoen niet al te veel in de plannen van trainer Arne Slot voor. Hij moest het voornamelijk doen met invalbeurten. waardoor zijn situatie vergelijkbaar is met die van Ondrej Lingr, die op dezelfde positie speelt als de Argentijn. Feyenoord besloot Bullaude daardoor te verhuren en ervaring te laten opdoen in zijn geboorteland. Dat lukt echter niet goed, want volgens 1908 lukt het de middenvelder niet om bij Boca Juniors 'potten te breken'.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor zal de Argentijnse club de koopoptie, die hoog is en is opgenomen in de huurovereenkomst met Feyenoord, niet gaan lichten. De 23-jarige voetballer zal in de zomer daarom terugkeren naar De Kuip, waarna het afwachten wordt hoe Feyenoord de toekomst met Bullaude voor zich ziet: "Bullaude staat in Noord- en Zuid-Amerika nog altijd goed te boek en een toekomstige transfer richting die contreien is dan ook niet uitgesloten". schrijft 1908.nl

Volgens de data van FootballTransfers kwam Bullaude in het seizoen 22/23 voor een transfersom van ongeveer twee miljoen euro naar De Kuip. Zijn marktwaarde ligt met een bedrag van 3,3 miljoen euro hoger, dus er lijken voor de Rotterdammers genoeg kansen te zijn om de Argentijn met winst door te verkopen.