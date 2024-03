Feyenoord troeft Ajax en PSV af: 'Eredivisie-smaakmaker nadert akkoord'

Feyenoord troeft Ajax en PSV af en ligt op pole position om Vitesse-smaakmaker komende zomer over te nemen, zo meldt Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zaterdagochtend. De 22-jarige Algerijnse buitenspeler trok in de winterstop op huurbasis van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen naar Arnhem, en maakt grote indruk in het shirt van die in degradatienood verkerende club.

Hadj-Moussa debuteerde begin februari in het geel-zwart van Vitesse in het verloren thuisduel met Go Ahead Eagles (0-2). Drie dagen later verzorgde hij de enige Arnhemse treffer in de met 3-1 verloren kwartfinale van de KNVB Beker tegen SC Cambuur. In de laatste speelronde voor de afgelopen interlandbreak redde hij met zijn eerste Eredivisiedoelpunt een punt in de thuiswedstrijd tegen Almere City (1-1).

Met zijn soms onnavolgbare dribbels speelde Hadj Moussa zich al snel in de kijker van de voltallige klassieke top-drie. Afgaande op de signalen die Driessen opvangt, toont Feyenoord zich het meest slagvaardig: "Volgens de Rotterdammers lijkt de transfer goed te komen, wat betekent dat Feyenoord dicht bij een akkoord is met zowel Patro Eisden als Hadj-Moussa", schrijft de chef voetbal van de ochtendkrant.

"Bij Feyenoord vinden ze Hadj Moussa een hele interessante speler die zich wel moet doorontwikkelen in De Kuip zoals veel anderen eerder deden onder het bewind van Arne Slot in Rotterdam", weet Driessen. Dit seizoen kiest de oefenmeester zelfs regelmatig voor rechtsback Bart Nieuwkoop op de rechterflank, omdat Calvin Stengs meer een '10' is en Newcastle United-huurling Yankuba Minteh goede en slechte optredens afwisselt. De Gambiaan lijkt overigens bezig aan zijn laatste maanden in Rotterdamse dienst: Minteh keert in de zomer 'normaliter' terug naar zijn Engelse werkgever, schrijft Driessen.

