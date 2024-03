'Ajax, Feyenoord, PSV en PEC Zwolle in de rij voor revelatie van Vitesse'

Ajax, Feyenoord, PSV en PEC Zwolle willen maar al te graag strikken voor volgend seizoen. Hadj Moussa is één van de weinige lichtpuntjes bij Vitesse dit seizoen. De club uit Arnhem wordt geteisterd door financiële problemen, en er hangt zelfs puntenaftrek boven het hoofd van de club uit Gelderland.

Het mag dan chaos zijn in Arnhem, toch is de 22-jarige aanvaller iets waar veel clubs jaloers op zijn. Het Franse medium Foot Mercato legt uit had de Nederlandse topclubs voor de vleugelaanvaller in de rij staan. Hadj Moussa wordt sinds januari gehuurd van Patro Eisden Maasmechelen, waar hij in de zomer weer terugkeert.

Foot Mercato-journalist Santi Aouna schrijft op X: “Ajax, PSV, Feyenoord en PEC Zwolle tonen interesse in Algerijnse vleugelspeler Anis Hadj Moussa van Vitesse Arnhem.” Vooral de naam van PEC is opvallend in dit rijtje, want de ploeg uit de Overijsselse hoofdstad lijkt niet over de financiële middelen te beschikken, om te concurreren met de andere drie clubs.