'Feyenoord was er doodziek van: twee spelers die heel ver konden komen gingen naar Ajax'

Feyenoord-middenvelder werd deze week voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Zijn ster is rijzende en dat verbaast Damien Hertog niet. Als voormalig hoofd opleidingen van Feyenoord maakte Hertog de ontwikkeling van Timber van dichtbij mee.

Timber speelde tussen 2008 en 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord, samen met zijn broer Jurriën. De tweeling vertrok daarna gelijktijdig naar Ajax. “En daar waren wij doodziek van”, blikt Hertog terug in het Algemeen Dagblad. “We zagen in dat we twee spelers kwijtraakten die heel ver konden gaan komen. En in dit geval ook nog eens twee tegelijk.”

Volgens het AD ging het in die tijd over reiskosten en over de positie waarop Quinten moest spelen: hij zag zichzelf niet als centrale verdediger, Feyenoord wel. “Er speelde eigenlijk van alles. Toen ik aan tafel zat met de familie kreeg ik al snel het gevoel dat het besluit om te vertrekken al was genomen. Maar dat ze ver zouden kunnen komen, dat zagen wij ook wel.’’

Timber kwam bij Ajax niet tot een officieel debuut in het eerste elftal, maar beleefde bij FC Utrecht zijn doorbraak in de Eredivisie. Feyenoord haalde hem in de zomer van 2022 naar De Kuip voor een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro. Sindsdien was Timber goed voor 65 optredens. De 22-jarige middenvelder is door bondscoach Ronald Koeman beloond voor zijn ontwikkeling en zal nu ongetwijfeld dromen van deelname aan het EK.