'Financiële klapper Feyenoord: MediaMarkt wordt nieuwe hoofdsponsor'

MediaMarkt wordt vanaf volgend seizoen de niuewe hoofdsponsor van Feyenoord, zo weet De Telegraaf. De elektronicaretailer zal voor meerdere jaren op het shirt van Feyenoord staan en wordt de opvolger van Europarcs.

Naar verluidt gaat Feyenoord via het nieuwe partnership in totaal bijna twintig miljoen euro binnenhalen, verdeeld over een periode van drie jaar. "De internationale aspiraties van de club, die ook al samenwerkingen met buitenlandse clubs is aangegaan, worden met deze deal zichtbaar", stelt de krant.

MediaMarkt is een Duits winkelketen, met vestigingen in twaalf Europese landen. Het bedrijf heeft 'uit tal van data gezien hoe Feyenoord scoort bij een groot publiek', zo klinkt het. Bovendien speelt mee dat Feyenoord na recente Europese campagnes in de Conference League, Europa League en Champions League een grotere uitstraling heeft gekregen. Naar alld waarschijnlijkheid spelen de Rotterdammers volgend seizoen weer in de Champions League.

MediaMarkt wordt de achtste grote naam op het shirt van Feyenoord, als alleen langdurige contracten in ogenschouw worden genomen. Gouden Gids was in 1982 de eerste; daarna volgden Opel, Stad Rotterdam Verzekeringen (later bekend als Fortis en ASR), Qurrent en Europarcs.