Fredrik Aursnes (28) maakt ingrijpend besluit bekend: 'Dit was een hele moeilijke beslissing'

heeft per direct een punt gezet achter zijn interlandloopbaan bij Noorwegen, zo maakt de Noorse voetbalbond bekend. De oud-speler van Feyenoord was met zijn kwaliteiten een belangrijke speler voor de Noorse nationale ploeg, maar kiest er nu voor om de deur dicht te trekken.

Het besluit van Aursnes is opvallend en komt onverwachts. De middenvelder is pas 28 jaar, waardoor hij nog de nodige jaren voor zich heeft als voetballer op het allerhoogste niveau. Toch vindt de oud-speler van Feyenoord dat het tijd was om iets te veranderen, zo legt hij uit op de site van de Noorse voetbalbond: "Ik heb het gevoel dat ik meer tijd en vrijheid wil om andere dingen dan voetbal prioriteit te geven in mijn leven. Ik ben er erg trots op dat ik deel heb uitgemaakt van deze groep en Noorwegen heb vertegenwoordigd", laat Aursnes weten.

De beslissing van de middenvelder, die in zijn eerste seizoen bij Feyenoord direct furore maakte onder Arne Slot, doet denken aan die van Luuk de Jong. De aanvaller van PSV heeft besloten om niet meer uit te komen voor het Nederlands elftal, waardoor hij zich volledig kan focussen op het presteren bij de Eindhovenaren. Dat pakt vooralsnog goed uit, want De Jong verkeert in zijn beste vorm sinds zijn terugkeer naar Nederland.

Aursnes kwam voor Noorwegen in totaliteit twintig keer uit, waaronder in oefeninterlands. In zijn periode met de Noorse nationale ploeg kwam hij nooit uit op een eindtoernooi. De middenvelder was één keer trefzeker.