'Ajax-target Arda Güler slachtoffer dubbelslag Real Madrid: huurtransfer lonkt'

tekende afgelopen zomer een contract bij Real Madrid, nadat onder meer Ajax een poging zou hebben gewaagd het Turkse supertalent over te nemen van Fenerbahçe. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft echter - mede door blessureleed - nog altijd maar een handjevol speelminuten gemaakt in het shirt van De Koninklijke. Bovendien wordt zijn zicht op speeltijd verder vertroebeld door de (vermoedelijke) komst van Kylian Mbappé en Endrick naar Madrid, waardoor een overstap op huurbasis naar AC Milan mogelijk uitkomst kan brengen.

Güler raakte al tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen in de Verenigde Staten geblesseerd aan zijn meniscus en kampte daarna nog met een aantal andere blessures, waardoor hij pas in januari eindelijk zijn debuut in het maagdelijke wit van Real kon vieren. Sindsdien is hij niet verder gekomen dan 92 speelminuten in alle competities, verdeeld over drie korte invalbeurten en één basisplaats in de Copa del Rey.

Artikel gaat verder onder video

Twee weken geleden meldden Turkse media al dat AC Milan komende zomer hoopt te profiteren van het feit dat Güler er in Madrid voorlopig niet aan te pas lijkt te komen. Het feit dat Kylian Mbappé én Endrick zich in de zomer vermoedelijk komen melden in het Santiago Bernabéu, maakt dat er bepaald niet beter op, schrijft Football Italia zaterdag. Inmiddels wordt de interesse van Milan ook bevestigd door het Italiaanse Calciomercato.

Goede relatie

De interesse van Milan wordt bovendien mogelijk vergemakkelijkt door het feit dat beide clubs een goede onderlinge relatie onderhouden. Zo speelde de Spanjaard Brahim Díaz liefst drie seizoenen op huurbasis in Milaan, voordat Real afgelopen zomer besloot dat hij eindelijk klaar was om deel uit te maken van de selectie van trainer Carlo Ancelotti. Inmiddels staat de 24-jarige voormalig jeugdspeler van Manchester City op 30 wedstrijden in alle competities namens Real, waarin hij acht keer scoorde en drie assists leverde.