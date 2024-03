‘Geluk bij een ongeluk’ voor PSV: ‘Dreiging van snelle transfer naar de achtergrond verdwenen’

PSV lijkt niet te hoeven vrezen voor een vroegtijdig vertrek van . De Eindhovenaren namen de aanvaller afgelopen zomer over van Club Brugge en hij had weinig tijd nodig om de harten van zijn nieuwe supporters te veroveren. Meerdere blessures gooiden echter roet in het eten voor PSV en Lang. Máár, ‘geluk bij een ongeluk’ voor de huidige koploper van Nederland: met een zomerse transfer hoeft het daardoor naar alle waarschijnlijkheid geen rekening te houden.

PSV telde afgelopen zomer minstens 12,5 miljoen euro neer voor Lang en de voormalig Ajacied was erop gebrand om ook de Eredivisie op een hoopje te spelen. Hij bezorgde zijn nieuwe club in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen - de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - meteen een prijs en ging ook in de Eredivisie voortvarend van start. Lang worstelde in de eerste seizoenshelft echter al met zijn fitheid en dat werd er na de winterstop niet minder op. Een hamstringblessure houdt hem inmiddels alweer een paar weken aan de kant en het is momenteel de vraag of hij dit seizoen überhaupt nog minuten gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

Dat valt nog niet uit te sluiten. “Peter Bosz kan misschien in één van die wedstrijden nog over Lang beschikken, afgaand op de prognoses die nu bekend zijn”, zo schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagavond. “Hij is de enige overgebleven geblesseerde speler bij PSV, dat zelfs in de aanval weer behoorlijk wat keuzes kan maken. Ricardo Pepi, Hirving Lozano, Johan Bakayoko, Malik Tillman Luuk de Jong en Richard Ledezma zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor die posities. De eerste vier spelers keerden terug uit de interlandperiode.”

En daar komt in de slotfase van het seizoen Lang heel misschien nog bij. De aanvaller is volgend seizoen sowieso beschikbaar voor Bosz, zo is de verwachting. “Geluk bij een ongeluk voor PSV is dat Lang zijn zinnen al lijkt te hebben gezet op een revanche in het komende seizoen. Bij PSV, welteverstaan”, schrijft Elfrink. “In het begin van het seizoen speelde de aanvaller een paar keer de pannen van het dak en was er vrees dat zijn verblijf misschien maar een jaar zou duren, maar door de blessures van Lang is de dreiging van een snelle transfer naar de achtergrond verdwenen.”

Andy van der Meijde

Lang kwam wegens blessureleed dit seizoen vooralsnog pas negentien keer in actie voor PSV. Hij scoorde vijfmaal en verzorgde één assist. Andy van der Meijde suggereerde begin vorige maand dat Lang dit seizoen helemaal niet meer in actie komt. Elfrink nuanceerde die berichtgeving echter al snel. “PSV speelt in mei bijvoorbeeld nog drie wedstrijden, op 5, 12 en 19 mei. Als hij dan weer wedstrijdfit is, kan Lang waarschijnlijk ook nog de sprong naar het EK maken en heeft bondscoach Ronald Koeman alsnog de beschikking over de 24-jarige aanvaller.” Lang droeg tot op heden tien keer het shirt van het Nederlands elftal.

