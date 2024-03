Gerard Piqué gaat viraal met tweet tijdens FC Barcelona - Napoli: meer dan een miljoen weergaven

FC Barcelona zegevierde dinsdagavond met 3-1 tegen Napoli en verzekerde zich daardoor van een startbewijs voor de kwartfinales van de Champions League. Gerard Piqué is blij voor zijn oude club en vooral . De middenvelder besloot een lastige periode met een fraaie assist op de 3-1 van Robert Lewandowski.

FC Barcelona maakt voor het eerst sinds 2020 onderdeel uit van de laatste acht overgebleven clubs in de Champions League. De Catalanen kroonden zich in het afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar beleven een moeizaam seizoen en hebben in de competitie al een forse achterstand op Real Madrid. Ze liggen ook al uit de beker, waardoor de druk er flink op lag voor de return tegen Napoli. Na de 1-1 in Napels moest FC Barcelona nog vol aan de bak, maar dankzij een 3-1 overwinning werd het een mooie avond.

Een belangrijke rol was er weggelegd voor Roberto. Waar Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba en Piqué door de jaren heen allemaal vertrokken bij FC Barcelona, draagt Roberto nog steeds het shirt van de club waar hij zijn hele loopbaan al actief is. Dit seizoen komt hij echter niet tot nauwelijks voor in de plannen van trainer Xavi Hernández. Roberto deed tot dinsdagavond pas in veertien wedstrijden mee. Tegen Napoli maakte hij zijn eerste minuten sinds de nederlaag tegen Athletic Club in de kwartfinale van de Copa del Rey op 24 januari.

Roberto besloot een lastige periode op de best mogelijke manier: belangrijk zijn voor zijn ploeg. De 32-jarige was niet zelfzuchtig. Roberto belandde na een fraai passje van Ilkay Gündogan in kansrijke positie om te scoren, maar legde de bal toch nog een keer breed op Lewandowski. De Pool hoefde de bal alleen nog binnen te schuiven. Piqué, die jarenlang met Roberto de kleedkamer deelde bij FC Barcelona, kon dat wel waarderen. “Sergi Roberto”, met een hartje, schreef Piqué snel na de assist van zijn oude ploeggenoot op X. De tweet krijgt tienduizenden likes en is inmiddels zeker anderhalf miljoen keer bekeken.