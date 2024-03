Giménez op lijstje bij 35-voudig landskampioen: 'Maar ze willen dat hij eerst een tussenstap maakt'

Real Madrid heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer (en vader) van . Volgens Christian Giménez heeft De Koninklijke interesse in de Feyenoord-spits, maar stelt de Spaanse club wel als voorwaarde dat de Mexicaan een tussenstap maakt.

Zaakwaarnemer Giménez sprak hierover in een interview met Mexicaanse media. “Ik ben heel open over dit soort zaken, ik ben heel eerlijk. Santiago is benaderd door topteams en niet eentje, nee, meerdere.” Onder andere Real Madrid is een van die topteams. “Maar zij willen dat hij een tussenstap maakt. Direct van Feyenoord naar Madrid, dat zien zij niet zitten.” Ook een andere club in LaLiga wordt niet als optie gewaardeerd door Real.

De club van Florentino Pérez heeft aan de zaakwaarnemer doorgegeven dat het de Bundesliga of de Serie A wel als interessante tussenstap ziet. “Duitsland is een zeer belangrijke en interessante club voor zijn ontwikkeling. In Italië kan hij over zes maanden of de in zomer van 2025 aan de bak. Verdedigend is die competitie sterker, daar wordt Santiago beter van.”

De vader van Giménez geeft ook aan dat er nog geen concrete aanbiedingen uit Engeland zijn gekomen. De vraag is bovendien of de spits Feyenoord komende zomer al verlaat. De Mexicaan zit er prima op zijn plek en speelt volgend seizoen waarschijnlijk weer in de Champions League. Giménez was dit seizoen al goed voor 27 goals in 48 officiële wedstrijden voor club en land. Interessant om ook in de gaten te houden is wat er met Kylian Mbappé gaat gebeuren deze zomer; een overgang naar Real Madrid is hoogstwaarschijnlijk.