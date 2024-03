Bas Kuipers heeft naast voetballen nóg een bezigheid: 'Daar hebben we heel bewust voor gekozen'

Go Ahead Eagles-aanvoerder kan zich naast profvoetballer ook kinderboekenschrijver noemen. De verdediger van de ploeg in het roodgeel schreef samen met zijn moeder, Isa Maron, een boek vol prenten voor de kinderen over De Adelaarshorst in Deventer. De 29-jarige voetballer zat aan tafel bij Op1 om te vertellen over zijn kinderboek.

De titel van het kinderboek ‘Het magische stadion’ verwijst naar de vesting van Go Ahead Eagles. De vader van Kuiper overleed anderhalf jaar geleden plots aan een hersenbloeding. Een deel van de opbrengst van het kinderboek gaat daarom naar de Hersenstichting. “Daar hebben we bewust voor gekozen om iets terug te doen”, vertelt Kuipers.

Artikel gaat verder onder video

Maron zelf is helemaal niet van de kinderboeken, maar ze is wel schrijfster. De moeder van Kuipers schrijft vooral thrillers. Kuipers legt uit hoe het idee van het kinderboek tot stand kwam. “Toen het ter sprake kwam had ik het er wel over met mijn moeder. Waar zouden we het over kunnen doen? We zijn allebei wel gek van een beetje fantasy, zoals Harry Potter, en dat soort dingen. Op die manier kom je uit bij een magisch stadion.”

De vader van Kuipers was ook altijd fan van de ploeg uit Overijssel. “Hij was vooral ook fan van mijn moeders boeken. Hij was groot fan geworden van Go Ahead Eagles, terwijl wij uit Amsterdam komen, dus dat is niet zo normaal”, legt Kuipers uit. “Wij gingen naar alle thuiswedstrijden en soms ook naar de uitwedstrijden”, voegt Maron toe.