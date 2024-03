Breum schiet Go Ahead langs RKC: stuntploeg neemt vijfde plaats over van Ajax

Go Ahead Eagles blijft uitstekend meedraaien in de subtop van de Eredivisie nadat de ploeg van trainer René Hake zaterdagavond met kleine cijfers ook RKC Waalwijk heeft weten te verslaan. In Deventer zorgde na een uur spelen voor de enige treffer van de avond na een prima passje van ploeggenoot . Door de overwinning passeert Go Ahead zowel NEC als Ajax en staat het elftal van Hake in ieder geval voor een dag op de vijfde plaats in de competitie.

Bij de gasten uit Waalwijk begon Michiel Kramer wederom op de bank. David Min mocht van trainer Henk Fraser in de spits starten. Bij Go Ahead Eagles mochten Tengstedt en Luca Everink voor het eerst in de basis beginnen. De ploeg van Hake moest het doen zonder Mats Deijl, Jamal Amofa, Bobby Adekanye en Victor Edvardsen, die om uiteenlopende redenen ontbraken.

Het beloofde, gezien doelpuntrijke duels in het verleden tussen deze twee cubs, vooraf een spectaculair duel te worden met veel doelpunten. Dat kwam er in de eerste helft niet van. Beide ploegen kregen wat mogelijkheden, maar kwamen niet tot scoren. Voor Go Ahead Eagles was Willum Willumsson het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn inzet belande op de paal nadat hij oog in oog met doelman Etienne Vaessen was komen te staan. Voor de gasten was Min bijna de gevierde man, maar zijn poging uit een corner belande op de lat boven keeper Jeffrey de Lange. Derhalve was de ruststand 0-0.

In de tweede helft was aanvankelijk een sterker RKC te zien, dat Go Ahead Eagles onder druk zette en ook wat gevaarlijke momenten voor het doel van De Lange had. Maar toch was het de thuisploeg die als eerste scoorde. In de 61e minuut zag Tengsted dat Breum vrij stond in het strafschopgebied en met een prachtige steekbal wist de Deen zijn landgenoot te bereiken. Breum schoot vervolgens de bal onberispelijk achter Vaessen: 1-0.

Gek genoeg was het daarna grotendeels gedaan met het spektakel aan de Vetkampstraat. Go Ahead koesterde de voorsprong en RKC wist nauwelijks kansen te creëren. Min kreeg een goede kans uit een corner, maar hij zag zijn kopbal gepakt worden door De Lange. Maar daarna was het gedaan met de dadendrang van de Waalwijkers en kon Go Ahead de wedstrijd rustig uit spelen. Go Ahead nestelt zich daarmee voor in ieder geval één dag op plek vijf. Voor nummer zestien RKC blijft het naar beneden kijken, vlak boven de streep die rechtstreekse degradatie betekent.