Goed nieuws voor Feyenoord: Arne Slot blijft 'waarschijnlijk', vele miljoenen te besteden

Een langer verblijf van Arne Slot bij Feyenoord is ‘waarschijnlijk’, zo denkt journalist Mikos Gouka. De trainer lijkt bovendien ‘behoorlijk wat geld’ tot zijn beschikking te hebben om de selectie komende zomer te versterken. Daartegenover staat het mogelijke vertrek van meerdere smaakmakers.

Feyenoord spekte de clubkas vorig seizoen met de deelname aan de Champions League en mag zich na de zomer vermoedelijk weer melden in het miljardenbal. De ploeg van Slot stevent immers af op de tweede plaats in de Eredivisie, achter PSV. “PSV gaat ervan uit dat het zo'n 45 miljoen euro gegarandeerd binnenkrijgt. Voor Feyenoord zal dat gelijk of iets minder zijn”, vertelt Gouka in de AD Voetbalpodcast.

Het geld dat Feyenoord dit seizoen verdiende in de Champions League, exclusief kaartverkoop en horeca-inkomsten zo’n 36,5 miljoen euro, is ‘niet of nauwelijks aangebroken’. “In de winter zijn er geen spelers gehaald. Dus er is echt behoorlijk wat geld. Daar komt ook nog de verkoop bij van bijvoorbeeld Wieffer, Hartman, Giménez, Geertruida, noem maar op.”

“Er is straks behoorlijk wat geld, alleen het is bij Feyenoord nog niet zo dat ze iedere euro die binnenkomt ook kunnen uitgeven. Er liggen nog steeds afspraken uit het verleden wat ze beperkt om echt grote dingen te doen op de transfermarkt”, stipt Gouka aan. “Er is straks een flinke pot met geld, maar dat gaat er niet allemaal weer uit. En het grote probleem is dat ze niet in de buurt komen van de salarissen die Ajax en PSV betalen.”

“Daar staat weer tegenover dat ze Arne Slot hebben, die heeft bewezen spelers snel op een bepaald niveau te kunnen krijgen”, weet de journalist. “Het is wel waarschijnlijk dat Slot blijft. Maar het is een zwaar project. Er ligt een drukke transferzomer voor Dennis te Kloese.”