Ron Jans en Gertjan Verbeek hebben grote bedenkingen bij transfer Feyenoord

Volgens de tafel van Goedemorgen Eredivisie lijkt een transfer van Feyenoord-linksback aanstaande, zeker nadat een aanwinst lijkt te worden voor de club uit Rotterdam. De linksback van FC Twente wilde daar zelf nog niet dieper op ingaan, maar van gesprekken tussen hem en Feyenoord is wel sprake. Onder anderen Ron Jans ziet Hartman wel vertrekken, al zou hij een transfer op dit moment niet aanraden.

Presentator Milan van Dongen vraagt of Jans de transfer van Smal naar Feyenoord ziet gebeuren. “Dat zou moeten betekenen dat Hartman dan verkocht zou worden voor een mooi bedrag. Volgens mij wil Gijs geen stand-in zijn. Dat zou ik niet aanbevelen moet ik zeggen. Ik denk ook niet dat Gijs daarvoor zou kiezen, om ‘stand-in’ te zijn”, zegt Jans, die een transfer van Hartman wel voor de hand vindt liggen.

Vink plaatst daar wel een kritische kanttekening bij. “Ik vind hem op dit moment wel een tandje minder dan dat hij geweest is. Ik vind hem iets minder actief richting de overlap, en het in de zestien komen. Zijn verdedigende taken voert hij gewoon goed uit. Waar aan de rechterkant Geertruida veel meekomt, snap ik dat hij iets gecontroleerder speelt. Alleen komt dat zijn aanvallende spel, dat ik ook heel erg goed vind, minder ten goede”, laat hij optekenen.

Jans is enorm te spreken over de manier waarop Hartman in oktober vorig jaar debuteerde in het grote Oranje. “Dat vond ik wel héél opvallend. Hij zat meteen op het niveau bij het Nederlands elftal, hij was een van de betere spelers. Terwijl andere spelers zoals Jerdy Schouten en Joey Veerman, degene naast Frenkie de Jong, altijd even moeten wennen, maar hij stond er meteen, dus hij gaat weg.”

Ook Gertjan Verbeek is er niet van overtuigd dat Smal er goed aan doet om naar Feyenoord te gaan als reserve. "Ik zou als ik Smal was niet naar Feyenoord gaan als je back-up wordt. Hij is nu 26 en zijn goede jaren komen er nu aan. Je moet dan spelen en niet op de bank zitten", zegt de voormalig trainer van zowel Feyenoord als FC Twente tegen RTV Oost.