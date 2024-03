Antoine Griezmann bijt van zich af na kritiek vanuit Australië: 'Ze weten niks over voetbal'

heeft via zijn persoonlijke social media gereageerd op kritiek aan zijn adres. De Fransman is dit seizoen een van de absolute smaakmakers in Spanje, maar in Australië klinkt het geluid dat hij nog niet voldoende heeft laten zien om hem een absolute topspeler te benoemen.

Tijdens de Optus Sport Football Podcast komt het niveau van Griezmann ter sprake. Eenvoudig Engels international Jay Bothroyd denkt dat de Fransman soms iets te veel credits krijgt. “Als hij echt zo goed was, waarom kon hij het dan niet bij FC Barcelona laten zien? Het is meer een luxepaardje.” Op een statistiek dat Griezmann twaalf kilometer per wedstrijd aflegt, reageert Bothroyd: “Loopt hij veel of trekt hij ook veel sprintjes? Misschien is hij vergelijkbaar met Dimitar Berbatov.” Berbatov stond niet bekend als een van de meest hardwerkende spelers van zijn generatie.

Oud-keeper van het Australisch elftal Mark Schwarzer sluit zich aan bij de mening van Bothroyd. “Ik vind dat hij soms niet voldoende aan het team toevoegt. Aanvallend hoort hij bij de besten, zeker. Maar ik weet niet of we voldoende van hem hebben gezien om hem echt tot speler van wereldklasse te benoemen. De discipline die hij toonde op het WK in 2018, zie ik niet helemaal terug bij Atlético.”

Presentator Phil Kitromildes begrijpt niet hoe de andere analisten dit over de wereldkampioen kunnen zeggen. “Dit soort smaad kan echt niet. Hij geeft alles voor het team. Supersterren gaan normaal gesproken niet terug naar hun eigen zestien en zetten daar dan een tackle in.”

Griezmann reageerde gevat op X. “Zij weten niks over voetbal!”, refererend naar Bothroyd en Schwarzer. Eerder deze week noemde Thierry Henry Griezmann nog verreweg de meest onderschatte voetballer aller tijden.