Hans Kraay junior kraakt international: ‘Hij is niet geslaagd voor zijn examen in Oranje’

Hans Kraay junior is tijdens het oefenduel van het Nederlands elftal met Schotland van afgelopen vrijdag niet onder de indruk geraakt van . De analist van ESPN vond de doelman van Oranje in balbezit een matige indruk maken.

“Heel veel mensen zeggen dat Flekken is geslaagd voor zijn examen tegen Schotland. Hij is wat mij betreft helemaal niet geslaagd”, is Kraay junior dinsdagavond voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd van Oranje in en tegen Duitsland hard in zijn oordeel over Flekken. “Hij heeft goed gekeept bij hoge ballen en had een paar geweldige reflexen, maar hij geeft twee keer de tegenstander de bal terwijl hij met zijn gezicht naar een ploeggenoot toe staat.”

Artikel gaat verder onder video

“Als hij geslaagd is voor zijn examen, dan gaat hij dat soort ballen eventjes niet meer geven”, vervolgt Kraay. “Straks speelt hij een geweldige groepsfase op het EK en staan we in de kwartfinales tegen Engeland, en dan geeft hij ook zo’n balletje. Dan zijn wij uitgeschakeld. En dan? Ik ben niet overtuigd.”

Flekken wordt vanavond in het doel bij Oranje vervangen door Bart Verbruggen. “Duitsland gaat Oranje volle bak onder druk zetten”, verwacht Kraay junior. “Dus ik hoop dat Koeman tegen Verbruggen heeft gezegd: als we kunnen opbouwen, dan doen we dat. En als het enigszins risicovol is, dan geef je de bal een hengst naar voren.”

