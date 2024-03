Kraay jr. verdedigt opmerkelijke beslissing Koeman: 'Daar vind ik niks mis mee'

Hans Kraay junior vindt het helemaal niet zo gek dat door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland. De middenvelder verruilde het Europese continent afgelopen zomer voor een avontuur in Saudi-Arabië en verdween daardoor bij menig voetbalvolger uit beeld, maar Koeman is hem duidelijk nog niet vergeten.

Wijnaldum vertrok in de zomer van 2021 bij Liverpool. Koeman had de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV maar wat graag naar FC Barcelona gehaald, maar hij koos voor een avontuur bij Paris Saint-Germain. Dat liep op niets uit en na een seizoen vertrok hij op huurbasis naar AS Roma. Wijnaldum keerde na vorig seizoen terug bij PSG, maar hoefde niet op een nieuwe kans te rekenen. Hij trok de deur van het Parc des Princes uiteindelijk achter zich dicht en verkaste naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië.

Koeman zocht Wijnaldum onlangs al op in het land in het Midden-Oosten. Naast Koeman was ook Nigel de Jong van de partij. Kraay jr. vindt het om die reden niet zo gek dat Wijnaldum vrijdag is opgenomen in de voorselectie voor de oefeninterlands ter voorbereiding op het Europees Kampioenschap in Duitsland van komende zomer. “Wat opmerkelijk is, en daarover zullen de meningen van links naar rechts en van boven naar beneden gaan, is dat Wijnaldum erbij is. Maar goed, dat is voor mij geen verrassing meer, want je vliegt niet naar Saudi-Arabië om tegen iemand in zijn oor te zeggen dat zijn carrière voorbij is”, zegt Kraay jr. vrijdagavond in het programma Voetbal op Vrijdag op ESPN.

Door de rentree van Wijnaldum - die vorig jaar juni voor het laatst bij het Nederlands elftal zat - heeft Koeman flink wat te kiezen op het middenveld. Naast de routinier melden ook Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Mats Wieffer en Joey Veerman zich later deze maand in Zeist. “Mochten we ervanuit gaan dat Frenkie onomstreden is als linker controleur, dan kunnen er naast Reijnders spelen: De Roon, Schouten, Timber, Veerman, Wieffer én Wijnaldum kan daar ook nog spelen.” Koeman en Wijnaldum kennen elkaar nog goed van de eerste periode van de bondscoach bij Oranje. De middenvelder vormde toen een geweldig koppel met Memphis Depay.

Dat is Kraay jr. niet vergeten. “In de eerste periode van Koeman hebben Memphis en Wijnaldum hem heel veel gegeven. Bij zeventig procent van de goals waren ze betrokken”, weet de verslaggever nog goed. “En ik denk dat ‘ie (Koeman, red.) gewoon met eigen ogen wilde zien of hij topfit is. Daar vind ik niks mis mee. En ik vind er ook niks mis mee dat hij in de voorselectie zit. Het is niet zo dat hij morgen in de basis gaat starten”, zo klonk het.