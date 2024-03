Onrust in Friesland: Heerenveen-fans knokken met Feyenoorders in Abe Lenstra Stadion

Na afloop van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Feyenoord is het onrustig geworden in het Abe Lenstra Stadion, zo wordt duidelijk uit beelden op sociale media. Te zien is dat fanatieke Heerenveen-supporters het uitvak opzoeken en op de andere tribunes, waar ook de nodige Feyenoorders zaten, op zoek gingen naar supporters met een voorliefde voor de club in het rood-wit.

Bij de edities van sc Heerenveen en Feyenoord is het in het verleden al eens vaker onrustig gebleken, aangezien supporters van Feyenoord in Friesland vaak plaatsnemen op alle tribunes en niet alleen in het uitvak. Het zorgt voor irritatie over en weer, zo ook zondagmiddag. Na de 2-3 van Feyenoord in de slotfase van de wedstrijd verlieten supporters van het fanatieke NieuwNoord het vak en liepen de fans richting het uitvak.

Op beelden van supporters van Feyenoord is te zien dat stewards de supporters met pijn en moeite kunnen tegenhouden. Daarnaast kan uit beelden van VoetbalUltras opgemaakt worden dat Heerenveen-supporters ook op bezoek waren naar Feyenoord-supporters in de thuisvakken, want op beelden is te zien dat supporters bij de thuisvakken trappen en klappen uitdelen.

Onrust in het Abe Lenstra Stadion waar Heerenveen-supporters vanuit het vak van Nieuw Noord verhaal gaan halen bij de Feyenoord-supporters op de thuisvakken. De mobiele eenheid is inmiddels gearriveerd. #HEEFEY pic.twitter.com/eeNp7uBjYu — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 17, 2024 Hahahaha kijk ze, Heerenveen “harde” kern willen naar het uitvak #heefey pic.twitter.com/he9dH9sDUU — 🇳🇬 (@LerraO1O) March 17, 2024