'Ik begrijp dat Van Gaal vrijwel nooit om advies wordt gevraagd door Ajax'

Hélène Hendriks zegt in Vandaag Inside dat Louis van Gaal 'vrijwel nooit' om advies wordt gevraagd door Ajax. De gewezen succestrainer van de Amsterdamse club werd in oktober vorig jaar aangesteld als adviseur van de Raad van Commissarissen, maar zou nauwelijks inbreng hebben in de gang van zaken in de Johan Cruijff ArenA.

In de SBS-talkshow, waarin presentatrice Hendriks vrijdagavond te gast is, wordt de aanstelling van Alex Kroes als algemeen directeur van Ajax besproken. "Ik ben heel erg benieuwd wat de nieuwe directeur gaat doen", opent Johan Derksen. "Ik hoop dat hij onafhankelijk is en dat hij tegen Michael van Praag en Louis van Gaal zegt: 'Bedankt dat jullie even waargenomen hebben, maar jullie heb ik niet meer nodig', die moet zijn eigen weg gaan. Die moet zich niet laten souffleren door twee van die ouwe heren die heel veel afstand genomen hebben", stelt de besnorde analist.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee werpt daar tegenin dat 'je oude heren altijd serieus moet nemen', waarop Hendriks inhaakt: "Ik begreep dat Louis eigenlijk vrijwel nooit om advies wordt gevraagd." Dat verbaast Derksen niet: "Nee, want die zit altijd in Portugal op de golfcourse!"

Ajax verloor donderdagavond kansloos van Aston Villa (4-0) en kan zich daardoor nu volledig focussen op de Eredivisie, waarin de club momenteel vijfde staat. "Zelfs dat komt in gevaar", signaleert Hendriks, waarmee ze de uitspraken van Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij eerder op de vrijdag onderschrijft. Die stelde in de Kick-Offpodcast van de ochtendkrant dat de ploeg van Van 't Schip het nog 'heel moeilijk' zou gaan krijgen om die positie op de ranglijst vast te houden.