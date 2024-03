Verweij: 'Het klinkt te gek voor woorden, maar dat wordt ook moeilijk voor Ajax'

Mike Verweij denkt dat Ajax nog een hele kluif gaat hebben aan het vasthouden van de huidige vijfde plaats in de Eredivisie. De clubwatcher van De Telegraaf voorziet nog een aantal pittige wedstrijden voor de Amsterdammers, nadat zijn collega Valentijn Driessen zijn verbazing uitspreekt over de in zijn ogen weinig ambitieuze doelstelling die de club zou hebben geformuleerd.

Negen speelronden voor het einde van de reguliere competitie heeft Ajax slechts één puntje voorsprong op de nummer zes, NEC. De nummer zeven op de ranglijst, Go Ahead Eagles, kijkt nu aan tegen een achterstand van drie punten op de ploeg van John van 't Schip. Driessen vindt echter dat de Amsterdammers naar boven moeten kijken, aangezien AZ met zes punten méér dan Ajax op de vierde plaats bivakkeert.

"Als je ziet hoever Ajax nu is afgegleden, dan geeft dat wel te denken", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. "Ze denken allemaal nog wel kans te maken op de vijfde plaats. En nog eventueel een goede reeks neer te zetten in de laatste fase van het seizoen. Vijfde plaats en een goede reeks, je moet toch voor de vierde plaats gaan, als Ajax zijnde? Je gaat toch niet consolideren voor de vijfde plaats?", vraagt Driessen zich vertwijfeld af.

Weddenschap

Verweij moet zijn collega daarin gelijk geven, maar ziet dat de realiteit momenteel anders is in Amsterdam: "Dat ben ik wel met je eens, maar ik durf wel een weddenschap met je te maken. Dat Ajax het heel erg moeilijk gaat krijgen voor die vijfde plaats", stelt de clubwatcher. "Ze spelen straks PEC Zwolle-uit en dan, het klinkt te gek voor woorden, maar Go Ahead Eagles-thuis, dat wordt natuurlijk ook lastig", voorziet Verweij. "En dan Twente-thuis en Feyenoord-uit, ik wens ze heel veel succes!"