Spaan richt zich tot Ajacied: ‘Kun je wel denken: wij zijn Ajax, wij zijn de beste, maar dat geldt dan niet voor jou’

Henk Spaan is niet onder de indruk van het optreden van Ajax-verdediger in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De jonge vleugelverdediger diende zich in de eerste wedstrijden van dit kalenderjaar aan als de nieuwe rechtsback van Ajax, maar zakt inmiddels al een paar weken door het ijs. Spaan beoordeelt het optreden van Gooijer zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met een 4.

Ajax is evenals vorig seizoen zoekende op de rechtsbackpositie. Waar vorig jaar Devyne Rensch en Jorge Sánchez elkaar geregeld afwisselden op die positie, hebben de Amsterdammers in de huidige jaargang naast Rensch ook Anton Gaaei en Gooijer tot hun beschikking. Na de systeemwissel speelt Rensch als centrale verdediger, waardoor Gooijer de kans krijgt op de rechtsbackpositie. De 19-jarige verdediger uit de Amsterdamse opleiding maakte begin vorige maand in de topper tegen PSV nog indruk als de bewaker van Hirving Lozano, maar ging in de daaropvolgende wedstrijden meermaals in de fout.

Gooijer leidde met slordig balverlies de 0-2 in van FK Bodø/Glimt in de heenwedstrijd in de tussenronde van de UEFA Conference League, liep afgelopen donderdag tegen Aston Villa tegen een onbenullige rode kaart aan en leverde ook tegen Fortuna Sittard geregeld zomaar de bal in. “Als je in het begin van een wedstrijd balverlies lijdt na een passeerbeweging in de buurt van het vijandelijke doel en je wordt een paar keer bestraffend tegengesproken door Henderson die je vervolgens gewoon de bal niet meer geeft, dan moet je nadenken”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Als je twee keer wordt gepoort, niet door Ronaldinho maar door Dijks, en je vervanger heet Gaaei, kun je wel denken: wij zijn Ajax, wij zijn de beste, maar dat geldt dan niet voor jou.”

De wissel van Gooijer voor Gaaei was overigens wel opvallend te noemen. Eerstgenoemde speelde weliswaar een zeer ongelukkige wedstrijd, maar Gaaei leek na zijn optreden in de uitwedstrijd tegen AZ voorlopig wel uitgespeeld in Ajax 1. De Deen werd in Alkmaar al na 36 minuten naar de kant gehaald door John van ’t Schip. De oefenmeester deelde zondagmiddag na afloop van het thuisduel met Fortuna Sittard een bedenkelijk compliment uit aan Gaaei.