Humberto Tan komt met complottheorie over arrestatie Quincy Promes

Humberto Tan heeft een raar gevoel bij de zaak rondom . De voetballer van Spartak Moskou zit momenteel vast in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij is gearresteerd wegens betrokkenheid bij een verkeersongeluk. Bij Humberto komt Tan zelfs met een complottheorie.

Promes is in Nederland veroordeeld tot zes jaar celstraf, wegens de betrokkenheid bij het invoeren van een grootschalige partij aan cocaïne. De aanvaller was afgelopen tijd op trainingskamp in Dubai, waar hij nu dus vastzit wegens een lokale verkeersovertreding. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om de voetballer uit te leveren.

Artikel gaat verder onder video

RTL Nieuws-correspondent Olaf Koens vertelt over de reactie vanuit Rusland. “Een beetje laconiek wel eigenlijk. Zijn team is teruggevlogen naar Moskou. Hij mocht niet aan boord. Het was even onduidelijk waarom dan aan het begin. Zijn team zegt nu: ‘Hij zal waarschijnlijk niet bij de komende training zijn’, en dat betekent dat hij geschorst wordt en een boete krijgt”, legt hij uit aan tafel bij Humberto.

Tan vindt de laconieke reactie opmerkelijk en sluit niet uit dat er meer achter zit. “Ik heb een raar gevoel over deze zaak, want Spartak Moskou is al echt wel een paar keer naar het buitenland gegaan. Promes ging nooit mee, want ze wisten het risico daarvan. Nu gaat hij ineens mee… Misschien is het een beetje complotachtig hoor, maar nu gaat hij ineens wél mee, zit hij ineens in een auto-ongeluk en kan hij worden uitgeleverd… Ik denk bíjna dat ze van hem af willen”, zegt Tan.