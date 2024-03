Feyenoord moet vrezen: Oranje-international lijkt na dit seizoen te vertrekken uit Rotterdam

De kans is volgens Rutger Vinke, de persoon achter het X-account Feyenoord Transfermarkt en de goed ingevoerde site 1908.nl, groot dat aan zijn laatste seizoen bezig is bij Feyenoord. Vinke denkt niet dat de Oranje-international te behouden is, aangezien zijn contract niet al te lang meer doorloopt in De Kuip. Feyenoord maakt nog geen werk van contractverlenging.

Dat meldt Vinke met zijn account Feyenoord Transfermarkt in de reacties onder een artikel op zijn eigen website. Een supporter van Feyenoord stelde de vraag hoe Vinke de kansen inschat of Timber na de zomer voor Feyenoord te behouden is. De reactie is voor de Feyenoord-supporters niet al te hoopgevend. Vinke houdt er serieus rekening mee dat Timber, die dit seizoen écht de draai gevonden heeft in Rotterdam-Zuid, gaat vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

"Denk van niet", reageert Vinke op de vraag of Timber in de zomer voor de Rotterdammers te behouden is. "En dat concludeer ik uit het feit dat er niets rond een verlenging loopt. 2026 loopt hij uit contract", weet Vinke, die daarnaast schrijft dat het bij Feyenoord momenteel niet op de agenda staat om het contract van de oud-speler van FC Utrecht open te breken en te verlengen.

Momenteel zit Timber voor het eerst in zijn carrière bij het Nederlands elftal, met wie hij het komende week opneemt tegen Duitsland. De 22-jarige Utrechter heeft zijn oproep bij Oranje te danken aan zijn uitstekende prestaties bij Feyenoord, waar hij met zijn power en loopvermogen veel toevoegt aan het spel van trainer Arne Slot.