Jan Boskamp wijst gedroomde opvolger van Arne Slot bij Feyenoord aan

Jan Boskamp vindt Pascal Jansen een geschikte trainer voor Feyenoord als Arne Slot de deur in Rotterdam-Zuid achter zich dichttrekt. Dat geeft de analist aan in de rubriek Koffie met Boskamp van Vandaag Inside. Boskamp denkt echter dat Jansen ook zomaar eens naar Ajax zou kunnen gaan.

Boskamp wordt in de rubriek van Vandaag Inside gevraagd naar een geschikte opvolger van Slot, mocht de coach van de Rotterdammers na dit seizoen vertrekken: "Ik had altijd: als Slot weg zou gaan, dan ga ik voor Jansen", zegt Boskamp in het programma, waarna hij direct geconfronteerd wordt met het feit dat de bij AZ ontslagen trainer zondagmiddag op de tribune zat bij het duel tussen Ajax en FC Utrecht: "Zat hij er weer? Ja, zie je wel. Als je daar al twee, drie keer bent...", zegt Boskamp over een mogelijke overstap van Jansen naar de Amsterdammers.

De oud-Feyenoorder hoopt niet dat de Amsterdammers er met Jansen vandoor gaan, want dan gaat de oud-trainer van AZ aan de neus van Feyenoord voorbij. Boskamp zou Jansen wel naar De Kuip willen zien komen, aangezien hij overeenkomsten in de visie van Slot en Jansen ziet: "De manier van hoe we nu spelen, dat doet hij (Jansen, red.) ook. Slot en Jansen hebben samengewerkt volgens mij, dat zie ik terug in het voetbal."