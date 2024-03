Jan Everse weet wel voor welke Eredivisieclub het doek gaat vallen: 'Dan leef je echt niet in de werkelijkheid'

Jan Everse ziet dat Eredivisionist FC Volendam gedoemd is tot degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Op zondagmiddag kon Volendam nog één puntje meenemen uit Zwolle, nadat de wedstrijd in 1-1 eindigde. Toch heeft Everse niet het idee dat dit punt verdiend was. Hij ziet gelijkenissen tussen het jaar dat hij met FC Dordrecht degradeerde en het huidige jaar van Volendam.

“Ik hoorde hun aanvoerder (Damon) Mirani zeggen dat ze de boel onder controle hadden, en ontevreden waren over het resultaat. Dan leef je niet in de werkelijkheid. Na een kwartier had het al 3-0 voor PEC moeten zijn”, vertelt Everse na de wedstrijd in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Everse mag Volendam van geluk spreken met het meegenomen punt uit Zwolle. “Ze hebben verder níéts laten zien. Rot voor hun trainer, die bijna elke week de bus instapt met angst voor een grote nederlaag. Heb ik goed gezien dat er een minteken voor hun expected goals stond? Zo slecht waren ze”, grapt de oud-voetballer van Ajax en Feyenoord.

Op 10 maart 2015 werd Everse aangesteld als hoofdtrainer van Dordrecht, dat twee maanden later vanuit de Eredivisie naar de eerste divisie degradeerde. Met twintig punten eindigde Dordrecht stijf onderaan in de Eredivisie, op zeven punten van de nummer zeventien. Everse ziet gelijkenissen met de huidige situatie van de club uit het vissersdorp.

“Zeker, want zoals het voor mij bij Dordrecht een mission impossible werd, is dat het nu voor Volendam. Tegenstanders kunnen zo door hun verdediging heenlopen. Ze hebben er ook al 63 tegen, dat is meer dan twee tegengoals per wedstrijd. Je hoeft geen Einstein te zijn om te zeggen dat Volendam eruit vliegt”, legt hij uit.